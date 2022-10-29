PKK’nın basın komitesinde 9 tutuklama

PKK'nın sözde basın komitesine yönelik düzenlenen Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 9 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından 9 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.