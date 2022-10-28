Şişli'deki bankadan hırsızlık kamerada

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy semti Büyükdere Caddesi'ndeki bir bankada önceki gün saat 13.30 sıralarında gerçekleşen hırsızlığın ardından harekete geçen polis, olayı gerçekleştirenlerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C (40) olduğunu belirledi.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı.Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplamı yaklaşık 1 milyon 700 bin lira tutarında olan, 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 TL ve 557 Kolombiya Peso'su ele geçirildi.Kolombiya uyruklu 2 şüpheli, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.Bankaya müşteri gibi giren şüphelilerin, hırsızlığı, banka çalışanlarının masalarından ayrıldıkları sırada gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, siyah giysili ve şapkalı şüpheli, diğer müşterilerle birlikte koltukta otururken karşısındaki bankoda görevli banka çalışanı masasından kalkarak dışarı çıkıyor.Bunun üzerine ayağa kalkan şüpheli etrafı gözetleyerek bankoya yöneldiği sırada bir çalışanın daha dışarı çıkacağını fark ediyor.Banka içinde dolaşmaya devam eden şüpheli, 2'nci görevlinin de dışarı çıkmasının ardından tekrar bankoya yöneliyor.Müşterilerin de banko tarafına bakmadığı bir anı kollayan şüpheli içeri girdikten sonra direkt olarak poşetlenerek yere bırakılmış paralara yöneliyor.Banko kenarına bırakılmış 3 balyadan 2'sini yanında getirdiği bez torbaya yerleştirdikten sonra dışarı çıkıyor.