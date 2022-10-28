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İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 2.5 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.

Ekleme: 28.10.2022 - 12:39 Güncelleme: 28.10.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarlarına uymayan ve araçla kaçmaya başlayan F.T. ve E.C. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 294 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 130 lira nakit para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki adet cep telefonu ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısının uyuşturucu maddeleri sakladıkları üç farklı adrese de baskın yapıldı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir kilo 316 gram Marihuana maddesi, 686 gram Kokain maddesi, 7.53 gram Metamfetamin maddesi, altı uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve 40 adet mermi bulundu. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan dolayı adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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