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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 28.10.2022 - 16:39 Güncelleme: 28.10.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi yaparak, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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