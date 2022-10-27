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Yer Beşiktaş: Fosforlu yelek giymeden skuter kullananlara ceza yağdı

İstanbul Beşiktaş'ta denetim yapan trafik ekipleri, fosforlu yelek giymeden elektrikli skuter kullananlara cezai işlem uygulandı. Bir skuter sürücüsünün "Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?" sorusuna polis, "Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım" karşılığını verdi.

Ekleme: 27.10.2022 - 16:00 Güncelleme: 27.10.2022 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Yer Beşiktaş: Fosforlu yelek giymeden skuter kullananlara ceza yağdı
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muallim Naci Caddesi'nde saat 14.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim yaptı. İki saat süren denetimlerde 15 skuter kullanıcısına, fosforlu yelek giymedikleri için 196'şar lira para cezası uyguladı.

Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, "Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?" diye soran Ramazan Ferman isimli skuter sürücüsü, "Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım" karşılığını aldı.

Ferman, "Skuter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Skuter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var" dedi

Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını beliterek, "Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil" diye konuştu...
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