'Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün mamulü ve makaronu satışı yapanlara yönelik 'Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, dün yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik eş zamanlı 'Nefes-2 Operasyonu'nun düzenlediği anımsatıldı.Operasyon kapsamındaki çalışmaların genişletilerek şüpheli sayısının 309'a çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonda 185 milyon 171 bin 700 boş tütün makaronu, 7 milyon 971 bin 173 doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 ton 753 kilogram kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 kaçak puro ve sigarillo, 5 bin 71 kaçak elektronik sigara ve likidi, 9 bin 524 bandrol ile 6 milyon 237 bin 904 sigara sarma kağıdının ele geçirildiği aktarıldı.Açıklamada, 107 sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 yasa dışı imalathanenin de deşifre edildiği kaydedildi.