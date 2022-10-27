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Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, binlerce kadını ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları açıklandı. 300 bin TL destek sağlanacak projeyle ilgili detaylar belli oldu. İşte, eşi vefat eden kadınlara sağlanacak olan konutlarla ilgili ayrıntılar...

Ekleme: 27.10.2022 - 10:50 Güncelleme: 27.10.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, binlerce kadını ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları açıklandı. 300 bin TL destek sağlanacak projeyle ilgili detaylar belli oldu. İşte, eşi vefat eden kadınlara sağlanacak olan konutlarla ilgili ayrıntılar...

HANE BAŞINA 300 BİN TL DESTEK

Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.​

YENİ KONUT MU VERİLECEK?

Eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

KONUTLAR KAÇ METREKARE OLACAK?

Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.

HAK SAHİPLERİNE BEDELSİZ KULLANIM HAKKI VERİLECEK

Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek.

EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK KONUTLAR İLK HANGİ ŞEHİRDE YAPILACAK?

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

T.C. vatandaşı olmak
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak
Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,
Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.
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