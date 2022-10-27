Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, binlerce kadını ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları açıklandı. 300 bin TL destek sağlanacak projeyle ilgili detaylar belli oldu. İşte, eşi vefat eden kadınlara sağlanacak olan konutlarla ilgili ayrıntılar...Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.​Eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek.Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.T.C. vatandaşı olmak3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmakEşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.