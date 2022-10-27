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Böyle kaçakçılık görülmedi: Beline sarılı halde bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde bin 100 arı ile bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.

Ekleme: 27.10.2022 - 12:40 Güncelleme: 27.10.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Böyle kaçakçılık görülmedi: Beline sarılı halde bulunduBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelen bir kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı. Yolcunun x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilediği için detaylı üst araması yapıldı. Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.

Sarp Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi. Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi. Soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Böyle kaçakçılık görülmedi: Beline sarılı halde bulundu
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