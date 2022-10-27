Bakan Nebati, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bir araya geldik. Görüşmede, perakende sektörüne katma değer oluşturacak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkları ele alarak son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bir araya geldik. Görüşmede, perakende sektörüne katma değer oluşturacak, sektörün gelişimine katkı sağlayacak başlıkları ele alarak son dönemdeki ekonomik gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdik. İş dünyası ile gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimizi istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.