Bakan Ersoy: Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 milyon turist sayısına ulaşmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda yılın ilk 9 ayına ilişkin turizm verilerini, beklentileri, gerçekleşen hedeflerle yeni hedefleri değerlendirdi.AKM Tiyatro Salonu fuaye alanında gerçekleşen toplantı öncesi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tanıtım filmi gösterildi. Bakan Ersoy, çok iyi bir sezon geçtiğini belirterek, 'Sene başındaki hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelirdi. Ancak şubat sonunda Karadeniz'deki çatışma ortamıyla biraz moraller bozulmuştu. Herkes hedefleri aşağı doğru revize edeceğimizi beklerken biz yukarı doğru revize ettik' dedi.AA'da yer alan ahberte göre; ilk revizyonu 28 Temmuz'da yaptıklarını ve hedefleri 47 milyon turist, 37 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettiklerini dile getiren Ersoy, 'Yıl sonu hedefimizi tekrar revize ediyoruz, 50 milyon turist 44 milyar dolar olarak yıl sonu hedefimizi tekrar yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz' şeklinde konuştu.