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Ankara'da şiddet mağduru kadından eski kocaya suç duyurusu

32 yaşındaki İlkim Ateş, eski eşi ve onun oğlu tarafından darbedildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 27.10.2022 - 17:48 Güncelleme: 27.10.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da şiddet mağduru kadından eski kocaya suç duyurusu
Ankara'da otomobil kiralama şirketinde çalışan İlkim Ateş, 2016 yılında boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşamaya devam ettiği ve 1 ay önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı 43 yaşındaki eski eşi Özgür İ. ile onun ilk eşinden olan oğlu Orhan İ. hakkında, kendisini darbedip, yaraladıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde açıklama yapan İlkim Ateş, eski eşinden 1 ay önce tekrar ayrıldıktan sonra oğlu Orhan İ.'nin kendisini sürekli takip ettiğini ve iş yerinde fotoğraflarını çektiğini ileri sürdü.

Saçından tutup yerlerde sürüklendiğini iddia etti

İlkim Ateş, bunu konuşmak için 25 Ekim akşamı eski eşinin evinin önüne gittiğini; ancak öldüresiye dövüldüğünü, saçından tutulup yerlerde sürüklendiğini iddia etti.

Ateş, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun daha sonra serbest bırakıldığını belirterek, şöyle dedi:

'Bu işin peşini bırakmayacağım'

'Beni iş yerimde bu şekilde taciz ettiğinde ben de onun evine gittim; eve girmedim, dışarıdaydım. Fakat eski eşim gelip orada beni namussuzlukla itham ederek, darbetmeye başladı. Hatta elinde de taş vardı, onunla saldırdı. Sonrasında beni sürükleyerek eve aldılar. İlk olarak çeneme yumruk yedim. O beni çok sarstı. Ardından saçlarımdan tutarak, yere yatırıldım. O darbenin sarsıntısıyla baya bir çöktüm. Yerdeyken yumruklamaya devam etti. Sonrasında beni sürükleyerek evin içerisine götürdüler ve telefonumu elimden aldılar. Beni bu şekilde yaralamasına izin vermemek için müdahale etmeye çalıştım. Darp sonrasında beni kapıya bıraktılar. Ben de bağırarak sesimi duyurmaya çalıştım. Yardım talep ettim. Bu yaşanılanları asla bana oğlu yapmadı, kendisi yaptı. Öldürüleceğimden bu kadar eminken hiçbir şekilde sürecin bu şekilde kapanmasına izin vermeyeceğim. Bu işin peşini bı
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