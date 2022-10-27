29 Ekim'de Marmaray Başkentray ve İzban ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz olacağı açıklandı.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.