Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Yunan gazeteci Alexis Papachelas, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı atması olası hedeflerini mercek altına alındı. Papachelas, bundan yaklaşık 4 ay önce, Adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu, BM'ye başvurabileceğini söylemişti.
Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonu olarak bilinen eKathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Ankara'nın hedeflerini anlattığı bir yazı kaleme aldı.
TÜRKİYE'NİN 3 HEDEFİNİ YAZDI
Papachelas, 'Ankara'nın ne istediğini kesinlikle kimse bilemez fakat ne elde etmeye çalıştığı hakkında iddialarda bulunabiliriz. Bunlardan birincisi ilk olarak Yunanistan'ın tetiğe basmasını sağlamak olabilir' dedi. Yunan gazeteci, Türkiye'nin Atina'yı tahrik ettiğini iddia ederken, iki ülkede de seçim zamanı yaklaşırken 'ilk tetiği çekenin bu oyunu kaybedeceğini' söyledi.
Türkiye'nin elde etmeye çalıştığı ikinci şeyin ise, Yunanistan ile her şeyi hiçbir sınırlama olmadan görüşmek olduğunu iddia eden Papachelas, özellikle adalar konusunun gündeme geleceğini öne sürdü. Ankara'nın son dönemde Yunan adalarındaki silahlanmaya dikkat çektiğini hatırlatarak, 'Hiçbir Yunan siyasi lider böyle bir tartışma girmez' yorumunu yaptı.
Ankara'nın üçüncü planının ise, Türkiye'nin görüşme teklifini Yunanistan'ın reddetmesi olacağına değinen Yunan gazeteci, bu sayede Yunanistan'ın suçlu durumuna düşeceğini söyledi. Papachelas, 'Türkler bir görüşme teklifinde bulunacak ve bunu kamuoyuna iyi bir görüşme niyeti olarak anlatacaklar. Fakat Yunanistan görüşmeyince, 'neden her şeyi konuşmuyoruz? Neden her şeyi masaya koymuyoruz' diye masumca soracaklar' yorumunu yaptı.
YUNANİSTAN'IN SEÇENEKLERİNİ DE YAZDI
Ankara'nın 'planlarını' madde madde anlatan Yunan gazeteci, Atina yönetiminin ise, iletişim kanallarını açarak ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirerek Türkiye karşısında hamle yapabileceğini söyledi.
Papachelas bu iletişim savaşı devam ederken savunma sistemlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yunan medyasında yer alan makalede ayrıca gerekli olması durumunda Türkiye ile görüşülmesinin de seçenekler arasında olduğu vurgulandı.
ÇİPRAS VE MİÇOTAKİS'E ÇAĞRI
Makalede Yunan siyasetinde de bir belirsizlik olduğu belirtilirken, Başbakan Miçotakis ile muhalefet lideri ve eski başbakan Çipras arasında da Türkiye konusunda keskin bir ayrım olduğuna dikkat çekildi. Yunan gazeteci iki ismin kapalı kapılar arkasında bir anlaşmaya varması ve Yunanistan'ın çıkarı için ortak bir karara varması gerektiğini söyledi.
'TÜRKİYE HAKLI' YORUMUNU YAPMIŞTI
Papachelas, bundan yaklaşık 4 ay önce, Adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir. Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor. En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum' demişti.