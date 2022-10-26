Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonu olarak bilinen eKathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Ankara'nın hedeflerini anlattığı bir yazı kaleme aldı.Papachelas,söyledi.Türkiye'nin elde etmeye çalıştığı ikinci şeyin ise, Yunanistan ile her şeyi hiçbir sınırlama olmadan görüşmek olduğunu iddia eden Papachelas, özellikle adalar konusunun gündeme geleceğini öne sürdü. Ankara'nın son dönemde Yunan adalarındaki silahlanmaya dikkat çektiğini hatırlatarak,yorumunu yaptı.Ankara'nın üçüncü planının ise, Türkiye'nin görüşme teklifini Yunanistan'ın reddetmesi olacağına değinen Yunan gazeteci, bu sayede Yunanistan'ın suçlu durumuna düşeceğini söyledi. Papachelas,yorumunu yaptı.Ankara'nın 'planlarını' madde madde anlatan Yunan gazeteci, Atina yönetiminin ise, iletişim kanallarını açarak ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirerek Türkiye karşısında hamle yapabileceğini söyledi.Papachelas bu iletişim savaşı devam ederken savunma sistemlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yunan medyasında yer alan makalede ayrıca gerekli olması durumunda Türkiye ile görüşülmesinin de seçenekler arasında olduğu vurgulandı.Makalede Yunan siyasetinde de bir belirsizlik olduğu belirtilirken, Başbakan Miçotakis ile muhalefet lideri ve eski başbakan Çipras arasında da Türkiye konusunda keskin bir ayrım olduğuna dikkat çekildi. Yunan gazeteci iki ismin kapalı kapılar arkasında bir anlaşmaya varması ve Yunanistan'ın çıkarı için ortak bir karara varması gerektiğini söyledi.Papachelas, bundan yaklaşık 4 ay önce, Adalar konusunda Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayarak,demişti.