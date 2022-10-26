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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Gözaltı haberini avukatı Eren Keskin verdi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Ekleme: 26.10.2022 - 09:07 Güncelleme: 26.10.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
PKK'ya sempatizyanlığı ile tanınan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef almaya çalıştı.

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın teröristlere yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını öne sürdü.

Fincancı'nın bu ifadeleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süratle harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı
Başsavcılık, PKK/YPG'nin sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alındı
Bugün erken saatlerde Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı terör propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

Gözaltıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılıktan açıklama geldi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

Görevine son verilmesi talep edildi
Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Gözaltıyı avukatı duyurdu
Gözaltı haberini Fincancı'nın avukatı Eren Keskin Twitter hesabından duyurdu.

Eren keskin paylaşımında, 'Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor.Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.' ifadelerini kullandı.
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