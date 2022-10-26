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O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ekim hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından Doğu Karadeniz'de yağış etkili olurken, yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Ekleme: 26.10.2022 - 09:03 Güncelleme: 26.10.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış görülecek, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise sıcaklıklar artıyor. Ayrıca gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
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