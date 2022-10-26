O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış görülecek, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise sıcaklıklar artıyor. Ayrıca gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BİLECİK 8°C, 21°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 13°C, 22°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 13°C, 24°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA 10°C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 12°C, 27°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 8°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, yarın zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutluANTALYA 17°C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY 15°C, 29°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA 7°C, 21°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 4°C, 21°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 1°C, 21°CAz bulutlu ve açıkKONYA 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 19°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluKASTAMONU 1°C, 20°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluSİNOP 14°C, 21°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluZONGULDAK 13°C, 20°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ARTVİN 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluTRABZON 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 16°CParçalı ve az bulutluHAKKARİ 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurluKARS 0°C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 22°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 11°C, 24°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutluSİİRT 11°C, 21°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıŞANLIURFA 16°C, 26°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu