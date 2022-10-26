O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Ekim hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından Doğu Karadeniz'de yağış etkili olurken, yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış görülecek, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise sıcaklıklar artıyor. Ayrıca gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BİLECİK 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu