Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, evinde kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Hocasının TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına da arka çıkan Kaftancıoğlu, "Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir." dedi.

TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.ÖĞRENCİSİ KAFTANCIOĞLU YALNIZ BIRAKMADIFincancı'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi.Kimyasal silah iftirası sonrası 'Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız' sözleriyle Fincancı'ya destek veren Kaftancıoğlu, bu kez de evdeki mermilerin 'emniyet güçlerinin iyiliği için' orada olduğunu öne sürdü.Kaftancıoğlu, 'Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir ) kemik,başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir' ifadelerini kullandı.