İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar, aralıksız devam ediyor.Operasyonun son adresi ise İzmir.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Buca, Konak ve Bornova ilçelerinde operasyon düzenlendi.Önceden belirlenmiş 4 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kilo 500 gram esrar, 6 kilogram metamfetamin ve 20 bin adet ecstasy hap ele geçirdi.Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.D., E.O., K.S., M.G., S.Y., Y.Y. ve S.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.