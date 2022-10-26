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İran’dan AB’ye yaptırım misillemesi

İran Dışişleri Bakanlığı, protestolarla ilgili Tahran'a uygulanan yaptırımlara karşılık uygulayan Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Ekleme: 26.10.2022 - 16:53 Güncelleme: 26.10.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
İran’dan AB’ye yaptırım misillemesi
İran'dan ülkedeki protestolarla ilgili Tahran'a yaptırım uygulayan Avrupa Birliği'ne (AB) misilleme geldi. İran Dışişleri Bakanlığından yaptırım kararına ilişkin yayımlanan bildiride, AB'ye bağlı bazı kurum ve kişilere yönelik teröre destek, insan hakları ihlali ve şiddeti destekleme gerekçeleri ile yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi. Yaptırım listesinde yer alan kişilerin İran'da bulunan tüm mal varlıklarına el konulacağı ve ülkeye girişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

LİSTEDE 12 KİŞİ, 8 KURULUŞ BULUNUYOR

Yaptırım listesinde Almanya'nın Deutsche Welle Farsça kanalı ile Fransa merkezli RFI Farsça kanalı yer alırken, AB çatısı altında olan İran Dostları, Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri, Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Birliği (LICRA), Almanya'nın Karl Kolb şirketi ile Rhein Bayern Fahrzeugbau şirketi ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi amaçlayan Berlin merkezli sivil toplum örgütü Stop The Bomb yer aldı.

Yaptırım uygulanan kişiler ise şöyle:

Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi Başkanı Aljo Vidal Quadras, Özgür İran Dostları eş başkanı Javier Zarazlejos, Özgür İran Dostları eş başkanı Milan Azver, Avrupa Parlamentosu üyesi Charlier Weimers, Avrupa Parlamentosu üyesi Jan Zahradil, Avrupa Parlamentosu üyesi Helmot Geuking, Avrupa Parlamentosu üyesi Hermann Tertsch, Fransa Ulusal Meclisi üyesi Meyer Habib ve Matine Valleton, Villepinte Belediye Başkanı Jean Francois Legaret, Paris Bölgesi eski Belediye Başkanı Johannes Boie, Bild gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexandra Würzbach.
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