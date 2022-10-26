Gaziantep'te, 10 milyon 567 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 'Nefes-2' operasyonu kapsamında 10 milyon 567 bin 700 makaron ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Nefes-2' operasyonu kapsamında Gaziantep'te de polis ekipleri bazı adreslere baskın yaptı. Arama yapılan adreslerde 10 milyon 560 bin 400 boş, 7 bin 300 dolu bandrolsüz makaron ile 2 kilo nargile tütünü ve1 uzun namlulu silah ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.