Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hayallerimiz bir bir gerçek olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı vurgulu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Erdoğan paylaşımında, 'Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak' ifadelerini kullandıSöz konusu paylaşımın 20.23'te yapılarak 2023'e gönderme yapılması da dikkatlerden kaçmadı.