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Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteğinin bu hafta sonuna doğru yapılacağını duyurdu. Barajlarda sıkıntı olup olmadığıyla ilgili konuşan Kirişci "Kasım ayında belki Sivas için bir şey olabilir" dedi.

Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Ekleme: 26.10.2022 - 12:14 Güncelleme: 26.10.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;

Önce pandemi sonra savaş yaşanmasına rağmen ülkede rafta hiçbir şeyin eksikliği hissedilmedi. Tarım sektörü dış ticaret fazlası veren bir sektör. 2022 için arzuladığımız üretimi yapacağız. Şu anda 125-126 milyon tonlara geldi. Bu önceki yıla göre yüzde 6'lık artış anlamına geliyor. Ayçiçeğinde bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz, hububat da öyle. Bu yıl yağışlar gayet güzel gidiyor. 2022 rakamı 2020 rakamını inşallah yakalayacak.

Uzun yıllar eylül ortalamamız 20,9, bu yıl 21,9 gibi daha sıcak geçti. Kuraklık adına atılması gereken adımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye su fakiri değil ama su zengini de değil. Biz kuraklık eylem planıyla kendi su miktarımızı dikkate alarak buna uygun ürün planlamaları yapmakla mükellefiz.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ ÖNE ALINDI

Üreticilerimizin büyük bir memnuniyeti var. Üreticiler finansman yönetiminde güçlük çeken insanlar. Ödemeyi 6 ay öne çektik. Sadece mazot ve gübre alımında kullanılabilecek. İkincisi faiizsiz olarak ihtiyacı olan finansman sağlanması için 100 bin liralık kredi limitini de 200 bin liraya çıkardık.

Mazot ve gübre desteği hafta sonuna doğru yapılacak.

ET VE SÜTTE FİYAT ARTIŞINA ÖNLEM

Burada altı çizilmesi gereken üretim planlaması. Pek çok geliştirdiğimiz uygulamalarımız var. Et Süt Kurumu sözleşmeli besicilik çerçevesinde alım ve fiyat garantisi sağlanıyor. Süte gelince dünya olağanüstü bir dönem yaşıyor. Hayvancılıkla ilgili biz daha iyiyi yapmanın gayreti içindeyiz. Süt hayvancılığı olmazsa olmazdır. Son yaptığımız uygulamada da 8,5 lira olarak açıklandı. Primi 50 kuruş artırdık, 9 liraya getirdik.

ANTALYA'DAN İSTANBUL'A DOMATES 4 GÜNDE GELİYOR

(Gıda fiyat artışları mercek altında) Örtü altı yetiştiriciliği konusunda bir üretim tarafı, iki üretimden tüketime olan zincirle ilgili süreçler. Antalya'da bir kilo domates İstanbul'a 4 günde geliyor. Diyoruz ki, kent tarımı. Bu zinciri kısaltıyor. Türkiye'de hallerde işlem gören toplamın yüzde 50'si. Oralardaki mekanizmaları da alt komite incelemeye başladı. Bunları ne kadar kısaltır, şeffaf hale getirirsek o kadar mesafe kat ederiz.

Ekmekte unun maliyet içindeki payı yüzde 27. İşçilik maliyeti, yakıt var. O etkileri de dikkate alıyor olmamız lazım. Tek başına gıda enflasyonu olarak ifade ediyor olmak çok doğru olmuyor. Bu zinciri biz masaya yatıracağız.

Kent tarımına ağırlık vereceğiz. İlkini Dikili'de yaptık. Seraların kullanım süresini artırmış olacağız. Yerinde üretim, yerinde istihdamın üzerinde ağırlıklı olarak duruyoruz.

KENT TARIMINA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Kent tarımına ağırlık vereceğiz. İlkini Dikili'de yaptık. Seraların kullanım süresini artırmış olacağız. Yerinde üretim, yerinde istihdamın üzerinde ağırlıklı olarak duruyoruz.

(Tarımda planlı üretim adımları) Kamunun üreticiden haberi yok, üreticinin de vereceği hesap yok. Planlı üretimdenkastımız, toprak özellikleri, iklim verileri, üreticinin yatkınlığı.. Bütün bunların dikkate alınması gerekiyor.

(Yurt dışında tarım faaliyetleri) 2053 için öngörülen nüfus 105 milyon. Biz kamu olarak bu ülkelerde toprak almıyoruz. Kendi özel sektörümüzün yansıtabileceği imkanları oluşturuyoruz.

SİVAS'TA SIKINTI OLABİLİR

(Barajlarda su sıkıntısı var mı?) Kasım ayında belki Sivas için bir şey olabilir. Ama bu Sivaslıları panilkletecek durum değil. Bunun dışında oldukça yeterli. Şehirlerimizin içme suyuyla ilgili bir problemleri gözükmüyor. Bir önceki yılki kuraklıktan dolayı rezervi daha fazla tüketmemizin de etkisi var.
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