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Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık

Suudi Arabistan'da devam eden 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda konuşan Bakan Nebati, Yunan Bakana tepki gösterdi. Yunanistan Bakanı, dün akşamki oturumda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Ekleme: 26.10.2022 - 22:38 Güncelleme: 26.10.2022 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Riyad'daki 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis arasında gergin anlar yaşandı.

Yunan Bakan konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Bunun üzerine Yunan Bakan Georgiadis'e, Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati tepki gösterdi.

Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.

BAKAN NEBATİ'DEN TEPKİ

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.
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