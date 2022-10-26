7 ilde Nefes-2 operasyonu! 198 gözaltı

Tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında NEFES kod isimli operasyon olmak üzere operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 adet suç grubu deşifre edilerek bunların yasa dışı faaliyetlerine son verilmişti.Ayrıca KOM birimlerince 2022 yılı ilk 9 ayında yapılan 6.115 operasyonda; 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş makaron ile 425 milyon adet doldurulmuş, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.Kaçakçılık ve organize suç gruplarıyla mücadele kapsamında yapılan uzun soluklu çalışmalarda; Bandrollü olarak yasal bir şekilde satılması gereken makaron ve tütün mamullerinin bandrolsüz olarak satıldığı,suç gruplarının temin etmiş oldukları makine düzenekleri ile yasa dışı imalathane kurdukları,üretilen yasa dışı makaronların 20'li paketler halinde tüketiciye ulaştırdıkları belirlendi. Ayrıca makaron doldurmaya yarayan makinaların üretimini yapan ve bu makinaları sosyal medya hesapları üzerinden pazarlayan şahıs ile şirketler tespit edilmesi ardından KOM Başkanlığınca harekete geçildi.Suçla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik yapılan çalışmalarda; Bu alanda faaliyet gösteren 7 ilde (Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa) faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edildi. Uzun süreli takip ve tespit çalışmalarında bu suç gruplarının yasadışı ürünleri tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarılmış olup Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde başta bu suç gruplarına yönelik olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak Nefes-2 operasyonu gerçekleştirildi.Operasyonda; vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amaçlandı.Operasyon kapsamında tütün mamulleri ve makaronları; yasa dışı imalathanelerde üreten ve yasa dışı ticaretini yapan suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde tespit edilen 583 adreste arama yapılarak 198 şüpheli gözaltına alınacak.