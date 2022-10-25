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Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri için sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar 2 la 4 derece azalacak.

Ekleme: 25.10.2022 - 08:47 Güncelleme: 25.10.2022 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!
25 Ekim Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve sağanak yağış bu hafta yerini sıcak havaya bırakacak. Kuzeydoğu illerinde ise sağanak yağmur ve kar yağışı görülecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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