Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu
Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.
Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.
Yangın kontrol altına alındı
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.
Seferler durduruldu
Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.
Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.