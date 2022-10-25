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Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti.

Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal
Ekleme: 25.10.2022 - 09:21 Güncelleme: 25.10.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya ile ekonomik bağları “iyi komşuluk ilişkileri” olarak niteledi.

Financial Times'a konuşan Bakan Nebati “içeride ve dışarıda bazı muhalefet elementlerinin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını” söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği yetkilileri Rusya yaptırımlarına ilişkin Türkiye ziyaretlerini son dönemde sıklaştırmıştı. Bakan Nebati Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin “yasal” olduğunu belirtti.

Bakan Nebati “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı.

2022 için 28 milyar dolara ulaşan net hata noksan kalemine ilişkin de yorum yapan Bakan Nebati bu rakam içinde muhasebeleştirilmemiş turizm gelirlerinin önemli yer tuttuğuna inandığını söyledi.
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