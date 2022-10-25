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Beyaz Gazete
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
Ekleme: 25.10.2022 - 21:00 Güncelleme: 25.10.2022 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha kuvvetli bir şekilde konuşulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday



'AKŞENER İKNA EDİLDİ, KILIÇDAROĞLU KESİN ADAY'

Sayan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini iddia etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, ''Ciddi bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Meral Akşener de ikna edilmiş.. Kılıçdaroğlu kesin aday. Ama ben hala inanmıyorum…' ifadelerine yer verdi.

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
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