CHP, İzmir’de ücretleri ödemiyor: Belediye personeli tefecilerin eline düştü

Yerel seçimlerden bu yana torpilli atamalarla adeta aile şirketine dönen CHP'li belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. Gündemi sarsacak son iddia İzmir'den geldi. Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan Foça, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca belediyelerindeki mali krizin faturası, personele kesildi. Foça Belediyesi'nde bazı çalışanların 4 aydır maaş alamadığı, bazılarının toplam alacağının ise 120 bin lirayı aştığı bildirildi. Sürekli oyalanan ve bir türlü parasını alamayan 70'e yakın personelin son çare olarak tefecilerin eline düştüğü iddia edildi.Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde ise mali kriz, yeni bir ödeme sistemini beraberinde getirdi. Toplu maaş ödemeleri konusunda yeterli maddi gücü olmayan belediyeler, bir grup personele 5-6 bin liralık taksitler halinde ödeme yapmaya çalışıyor. Belediye çalışanlarının ise sık sık birim yöneticilerine rahatsızlıklarını iletmelerine rağmen bir türlü sonuç alamadıkları bildirildi. Krizin vurduğu bir diğer nokta ise Buca oldu. Buca Belediyesi'nde de bazı çalışanların haftalardır maaşlarını alamadığı ve rutin ödemelerde ciddi sorunlar olduğu öne sürülüyor.CHP, 2024 yerel seçimlerinde Foça'da yüzde 49.6, Buca'da yüzde 41.8, Karşıyaka'da yüzde 64.7, Bayraklı'da ise yüzde 47 oy almıştı. Söz konusu 4 belediyede 2009, 2014, 2019 seçimlerini kazanan parti yine CHP olmuştu.