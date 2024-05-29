Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güney kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illeri, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat'da beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Çorum, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.: Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 12°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 14°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 18°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 13°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 11°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 10°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 9°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORDU 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS 8°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 30°CParçalı bulutluVAN 10°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR 15°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİİRT 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutlu