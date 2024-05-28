Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj
İsrail'in uluslararası hukuku tanımaması bugüne değil, daha eskiye dayanıyor. 2021'de İsrail aleyhinde uluslararası bir dava açma girişiminde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda'nın, eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.
İngiliz Guardian Gazetesi'nin haberine göre 2021 yılında MOSSAD Başkanı olarak görev yapan Yossi Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski savcısı Fatou Bensouda'yı tehdit etti.
Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen.
Netanyahu'nun sırdaşıydı
Gazze Kasabı Netanyahu'nun sırdaşı olarak bilinen ve 40 yıldır MOSSAD bünyesinde faaliyet gösteren Cohen, Netanyahu'nun 'gayri resmi elçiliğini' yapıyordu. 2015 yılında katil Netanyahu tarafından MOSSAD'ın başına getirilen Cohen, 2021 yılında yerini David Barnea'ya bırakarak emekli oldu.
Eski UCM Savcısı Fatou Bensouda.
Cohen'in Bensouda'ya, “Bize yardım edin ki biz de size yardım edelim. Kendinizin ya da ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsiniz.” dediği aktarıldı.
Şantaj yapmış
Yossi Cohen'in emriyle MOSSAD ajanlarının, Bensouda'nın ailesini takip ettiği, hatta Bensouda ile eşi arasındaki konuşmalar hakkında istihbarat toplayarak bunun üzerinden Bensouda'ya şantaj yaptığı ortaya çıktı.