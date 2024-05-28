Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj

İsrail'in uluslararası hukuku tanımaması bugüne değil, daha eskiye dayanıyor. 2021'de İsrail aleyhinde uluslararası bir dava açma girişiminde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda'nın, eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.