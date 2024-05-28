  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,94 - 35,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj

İsrail'in uluslararası hukuku tanımaması bugüne değil, daha eskiye dayanıyor. 2021'de İsrail aleyhinde uluslararası bir dava açma girişiminde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda'nın, eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj
Ekleme: 28.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj
İngiliz Guardian Gazetesi'nin haberine göre 2021 yılında MOSSAD Başkanı olarak görev yapan Yossi Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski savcısı Fatou Bensouda'yı tehdit etti.

Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj
Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen.

Netanyahu'nun sırdaşıydı

Gazze Kasabı Netanyahu'nun sırdaşı olarak bilinen ve 40 yıldır MOSSAD bünyesinde faaliyet gösteren Cohen, Netanyahu'nun 'gayri resmi elçiliğini' yapıyordu. 2015 yılında katil Netanyahu tarafından MOSSAD'ın başına getirilen Cohen, 2021 yılında yerini David Barnea'ya bırakarak emekli oldu.


Terör devletinin hukuk anlayışı: MOSSAD'dan UCM savcısına şantaj
Eski UCM Savcısı Fatou Bensouda.

Cohen'in Bensouda'ya, “Bize yardım edin ki biz de size yardım edelim. Kendinizin ya da ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsiniz.” dediği aktarıldı.

Şantaj yapmış

Yossi Cohen'in emriyle MOSSAD ajanlarının, Bensouda'nın ailesini takip ettiği, hatta Bensouda ile eşi arasındaki konuşmalar hakkında istihbarat toplayarak bunun üzerinden Bensouda'ya şantaj yaptığı ortaya çıktı.