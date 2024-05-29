81 ildeki bütün okulları ilgilendiriyor! Artık bunu yapmak yasak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için önemli bir adım attı. Yeni alınan karara göre, artık okul önlerinde bunu yapmak yasaklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gıda güvenliğine ilişkin önemli bir adım attı.Bakanlık, okullara gönderdiği bilgilendirme formunda, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi'ne riayet edilmediğine dair bildirimler aldıklarını belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır.”Bakanlık tarafından okullara gönderilen bilgilendirme formunda, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.Ayrıca, öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmeleri istendi.Açıklamada, “Okul ve kurumlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.