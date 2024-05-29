Eski alışkanlıklara izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Halktan, sorunlardan kopuk, görev şuuru eksik, devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz” dedi.Sayıştay'ın 162'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesuliyeti büyük olduğu kadar, devlet için kritik önemi haiz bir vazifeyi başarıyla yerine getiren Sayıştay üyelerini tebrik etti.“Kendi yakın mesai arkadaşlarımıza sık sık hatırlattığım bir hususu ehemmiyetine binaen tekrar dile getirmek istiyorum” vurgusu yapan Erdoğan şöyle konuştu: “Kamu görevi, kaynağı milletin dişinden, tırnağından arttırdığı vergiler olan, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan, vebali gerçekten ağır bir vazifedir. Hiçbir ayrım yapmadan bütün kamu personellerimiz dünyada ve ahirette hesabı verilmesi çetin olan görevlerden birini icra etmektedir. Yasal ve anayasal güvenceye sahip olmak, gevşeme sebebi değil, bilakis daha titiz davranmayı, daha fazla hassasiyet göstermeyi gerektirir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur.”“Millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Devlet işleri ciddiyetle, samimiyetle ve özveriyle icra edilmelidir. Yasaması, yürütmesi ve yargısıyla, devlet erklerimizin tamamı millete efendilik taslamak için değil, hizmetkarlık yapmak için vardır. Sorumluluk makamında bulunanlardan temel beklentimiz, vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde en güzel, en verimli, vaktinde ve etkin şekilde bihakkın yerine getirmektir. Milletin takdiriyle geldiğimiz tüm görevlerde bu anlayışla hareket ettik.”Tüm vesayet biçimleri gibi, bürokratik vesayeti de Türkiye ve millet için bir tehdit kaynağı olarak gördüklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Vatandaşa tepeden bakanlara, milleti kendisine mahkum zannedenlere, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere, görevinin ifasında bahanelere sarılanlara, hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de aynı yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde, vatandaşlarımızın şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız.”“Kurumlarımız çalışırken, idari, mali, hukuki ve bürokratik bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabiidir. Ama bunların hiçbiri vatandaşı mağdur etmenin, görevden kaçmanın, işi ertelemenin vatandaşa ‘bugün git, yarın gel' demenin mazereti olamaz. Halktan, sorunlardan kopuk, görev şuuru eksik, devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.”Milletin dertlerini dert edinmeyi, bunlara çözüm üretmeyi şiar edinmiş bir iktidar olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu anlayışla kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı asla tıkamıyoruz. Sorunları çözmek, daha kaliteli, hızlı ve erişilebilir kamu hizmeti sunmak için kurumlarımızın karar verme mekanizmaları, iş süreçleri başta olmak üzere pek çok alanda atılabilecek ilave adımların hazırlığı içindeyiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden memnuniyetini arttırmak amacıyla gayretlerimizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti: 'Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un Fethi'nin 571 yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum.”Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Erdoğan, “Tek millet, iki devlet ruhuna sahip olduğumuz Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı gururunu ve sevincini yürekten paylaşıyorum. Müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan bildiride başta PKK ve FETÖ olmak üzere terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. Bildiride, 'Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır.' ifadesi kullanıldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına da tepki gösterilen bildiride, 'Tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir' denildi.MGK'da yapay zeka teknolojisi re ele alındı. Bildiride yapay zekanın hem fırsat hem de tehditleri beraberinde getirdiğine vurgu yapılarak 'Türkiye'nin, yapay zeka çalışmalarının ilmi, askeri, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir' ifadesi yer aldı.“Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi, anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yeni hükümet sistemi sayesinde, yıllarca en büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Bundan tam bir sene önce 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda millet kararını verdi.”“Elbette sistemin işleyişinde pürüzler çıkabilir, bunlar gayet doğaldır. Eski sisteme dönüş... Bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatteyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmanın, istikbali inşa etmenin mücadelesini vermemiz şart. Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan, siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz vardır. Önümüzdeki dönemde bu borcu ödemek için çalışmaya devam edeceğiz.”Kamuda tasarruf ve verimlilik anlayışının ön plana çıktığı günümüzde, Sayıştay'ın denetimleri daha da önem kazandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu çok net ifade etmek isterim, ister merkezi idare ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum, insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Milletin, çoluk çocuğunun rızkından keserek oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin şahsi reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız. Son dönemde eş, dost ve kısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz.”“Bir kısmı yakın zamanda medyaya da yansıyan bu hadiseler, milletin kamu kurumlarına ve siyasetçilere olan güvenini de derinden sarsmaktadır. Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli, daha hassas davranmalı, kamu malına özen göstermelidir.”