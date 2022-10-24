Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 gözaltı

Şırnak'ta polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.