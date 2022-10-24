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Pakistan'da mahkeme İmran Han'ın seçimlerde yarışmasına engel olmadığını vurguladı

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’ın gelecekte seçimlerde yarışmasına bir engel olmadığını belirtti.

Ekleme: 24.10.2022 - 20:54 Güncelleme: 24.10.2022 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
Pakistan'da mahkeme İmran Han'ın seçimlerde yarışmasına engel olmadığını vurguladı
Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Han'ın Seçim Komisyonu tarafından hakkında verilen siyasetten men kararına itirazı sebebiyle duruşma yapıldı.

Han'ın avukatı Ali Zafer, mahkemeden Seçim Komisyonu'nun kararına dair yürütmenin durdurulmasını istedi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi Başkanı Athar Minallah, Seçim Komisyonu'nun detaylı kararının kendilerine ulaşmadığını belirterek bu talebi reddetti.

Minallah ayrıca, Han'ın seçimlerde yarışabileceğini ve bunun için bir engel olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı haftaya erteledi.

SİYASETTEN 5 YIL MEN KARARI

Pakistan Seçim Komisyonu, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han'ı 21 Ekim'de siyasetten men etmişti.

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini açıklamıştı.

İmran Han'ın avukatı Zafer, 22 Ekim'de Seçim Komisyonunun kararına karşı İslamabad Yüksek Mahkemesine başvurduklarını söylemişti.

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