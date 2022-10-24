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İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul elektrik kesintisi arıza listesi yayımlandı. BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un birçok ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Belirli saatler arasında yapılan kesintinin hangi zamanlarda olacağı merak ediliyor.

Ekleme: 24.10.2022 - 15:11 Güncelleme: 24.10.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak
Yapılan planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı veya arıza durumlarından kaynaklı olarak elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. . Avrupa Yakasında, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş ve birçok ilçede kesinti yapılacak. Anadolu Yakasında ise Pendik, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir gibi ilçelerde kesinti yaşanacak.

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ARAS, AYÇİÇEĞİ, BİRLİK, MENEMEN, ÜLKÜ sk bölgelerinde 24/10/2022 09:30:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1684., 1687., 1688. sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 24/10/2022 11:00:00 - 24/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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