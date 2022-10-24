İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere’de Boris Johnson'ın sürpriz bir kararla başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından yarışın tek favorisi olarak gösterilen Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantıların ardından yeni Başbakan belli oldu. Liz Truss'ın geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından istifa etmesinin sonrası İngiltere'de yeniden başkanlık yarışı başlamıştı. Eski Başbakan Boris Johnson'un yarıştan çekilmesi ile birlikte favori gösterilen Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.Geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığını koyan Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu. Böylece Hint kökenli ilk başbakan oldu.