  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, başörtüsüne Anayasal güvence konusu, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu gibi gündeme konu olan başlıklar, Bugün Kabinede ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Ekleme: 24.10.2022 - 09:20 Güncelleme: 24.10.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor...

Saat 15.00'da başlaması düşünülen Kabinenin ana başlıkları ise milyonların heyecanla beklediği EYT, başörtüsü düzenlemesi, ekonomi, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu.

Başörtüsü teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bir diğer yandan siyasi gündemi oldukça meşgul eden başörtüsünün Anayasal güvenceye alınma konusundaki çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif sunulurken, Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek.

İşçiler ile ilgili düzenleme
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

İç ve dış politika
Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak.

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

Bartın'daki maden faciası
41 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası üzerinden günler geçse de gündemde. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 'raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak' mesajı vermişti. Bu kapsamda soruşturma kapsamında ulaşılan son bulguların da kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Tahol koridoru, Yunanistan ile gerginlik, F-16 süreci...
Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, tahıl koridorunun sürdürülmesi gibi başlıkların yanı sıra İsrail'den Türkiye'ye son dönem artan ziyaretler ve normalleşme süreci ile Yunanistan ile gerginliğin de değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda ABD seçimleri ve F-16 sürecine dair gelişmeler de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi
Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
PKK ve FETÖ Köln’de el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı
Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü
Başkan Erdoğan, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı’nda gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün
Uygun fiyata ev ve arsa: TOKİ projesinde yol haritası belli oldu
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu