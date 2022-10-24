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Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!

Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği cemevi ziyareti muhalefeti rahatsız etmişti. Alevi Vakıfları Federasyonu, Erdoğan'ın dayanışma ziyareti gerçekleştirdiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlem başlattıklarını duyurmuştu. Bu karar, "Alevi Vakıfları Federasyonu neyden rahatsız, talimatı kimden aldı?" sorusunu da akıllara getirmişti. Aleviliği her fırsatta kullanan CHP’den Cemevi kanunu hakkında bu kadarına pes dedirten bir açıklama geldi. Cemevi kanununa itiraz eden CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, söz konusu kanunun laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Ekleme: 24.10.2022 - 13:42 Güncelleme: 24.10.2022 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda söz konusu torba kanun teklifi TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanacak.

CHP ALEVİ YASA TEKLİFİNE KARŞI ÇIKTI

Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara CHP karşı çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya aykıtı olduğunu söyledi.

Söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu söyleyen Kaboğlu şöyle konuştu:

'KANUN TEKLİFİ LAİKLİĞE AYKIRI'

'Kanun teklifi, Alevi toplumuna cemevleriyle ilgili ekonomik külfetleri devlete yüklerken, karşılığında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmediğini Alevi topluluğunun sineye çekmesini isteyen bir tür kanuni rüşvet girişimidir.

Alevi inancına sahip kişiler lehine bir düzenleme getirir gibi yapan teklif maddesi; devletin Sünni inancını Alevi inancının önünde tutma ve Alevi inancını yok sayma tavrının devamlılığında yer almaktadır.

Böylece devletin İslam dini dahilinde bir tercihte bulunduğu anlamına gelmektedir. Devletin farklı din ve inançlar karşısındaki tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal eden teklif maddesi, bu itibarla Anayasa'nın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırıdır.

'SANAT GİDERLERİ DİNE YÖNLENDİRİLİYOR'

Teklifin 20. maddesi, cemevlerinin masraflarının, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bütçesinden karşılamazken, bu giderlerin zaten son derece kısıtlı bir bütçesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşılatılması, devletin sanat alanına ayırdığı son derece kıt kaynakların din hizmetlerine yönlendirilmesi anlamına taşıyacaktır.

'ANAYASA'YA AYKIRI'

Böylece devletin sanatı ve sanatçıyı koruması görevini de ihlal etmektedir. Bu itibarla Anayasa'nın 64. maddesine aykırıdır. Aleviliği din/inanç olarak görmeyi reddedip de, folklorik/kültürel bir zemine oturtan teklif maddeleri, AİHM içtihatlarıyla yorumlanan AİHS'nin 9. ve 14. maddelerine de aykırı olduğundan, Anayasa'nın 90. maddesine de aykırıdır.'
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