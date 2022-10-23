  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Varank'tan Bilgisayar Olimpiyatı değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nı değerlendirerek, bu etkinliğin ilk kez fiziki şartlarda Türkiye'de gerçekleştirildiğini aktardı.

Ekleme: 23.10.2022 - 14:07 Güncelleme: 23.10.2022 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nı değerlendirerek, bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edileceğini belirtti.

Türk milli takımı bir bronz madalya aldı
Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, kız öğrencilerin bilgisayar dalına olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021 yılında düzenlenmeye başlandı. İlki geçen sene İsviçre'de çevrim içi yapılan olimpiyata 43 ülkeden 157 öğrenci katıldı ve Türk milli takımı bir bronz madalya kazandı.

45 ülkeden 164 kız öğrenci madalya için yarıştı
Bu yıl ilk kez yüz yüze formatta Türkiye'de düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, TÜBİTAK ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. Olimpiyatlarda, Japonya'dan ABD'ye kadar 45 ülkeden 164 kız öğrenci madalya için mücadele etti.

Olimpiyat, katılımcıların zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştığı 2 yarışma gününden oluştu. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan gruplarla olimpiyata katıldı.

Türkiye bir altın, bir bronz madalya kazandı
AA'nın haberine göre bu yıl olimpiyata katılan Türk milli takımı, 8 öğrenciden oluştu. Duru Özer, puan sıralamasında birinci olarak altın madalya kazandı. Bergüzar Yürüm de bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları fiziki olarak ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi
Bakan Varank da Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nı fiziki olarak ilk gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Böyle güzel ve özellikle de kızlara dönük bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan çok memnuniyet duyduk. Bilim olimpiyatlarının organizasyonu ve sorumluluğu TÜBİTAK'ta. Türkiye'nin her tarafından başarılı öğrencilerimizi farklı kategorilerdeki olimpiyatlara hazırlıyoruz. Daha sonra bu genç arkadaşlarımız ülkelerini temsil ediyorlar.

Duru, birinci oldu
İşte burada da Duru arkadaşımız yarıştı ve en yüksek puanı alarak resmi katılımcılar içinde birinci oldu. Hem böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan hem de altın madalya almaktan gerçekten çok mutluyuz."

"Özellikle kızlar bu alanda çalışmalı"
Varank, bilim ve teknolojinin geleceği şekillendiren alanlar olduğuna işaret ederek, "Bu alanlarda bütün genç kardeşlerimizin çalışmasını, başarılı olmasını istiyoruz ama özellikle kızların bu alanlara daha fazla ihtimam göstermesi, bu alanlarda daha çok çalışması için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak planladığımız farklı program ve projelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım yapmaya devam edeceğiz"
Bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini bildiren Varank, "Biz bu alanlara yatırım yaptıkça genç arkadaşlarımız da bizi gururlandırmaya devam edecek. Biz çok mutluyuz, inşallah seneye daha fazla madalya alırız. Böyle güzel bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı, çalışmalarımız son sürat devam edecek." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat bayrağı İsveç'e teslim edildi
Törenin sonunda bayrak devir teslimi yapıldı. Bakan Varank, olimpiyat bayrağını altın madalyalı Duru Özer’in teslim etmesini istedi. Özer, 2023'te olimpiyatlara ev sahipliği yapacak İsveç'in temsilcisi Anna Molina'ya bayrağı teslim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı
PKK'ya Zap'ta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi
Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girmiştir
İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir
Şi Cinping üçüncü kez iktidarı kazandı
Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı
Almanya'da sağcı partinden 'Türkiye' itirafı: Eninde sonunda almak zorunda kalacağız
TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti: İyileşme yolunda hızla ilerliyor
Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi
Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: Faiz lobileri çökmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Hesabını yargıda verecekler üzerine gideceğiz
Başkan Erdoğan, Malatya'daki açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan detayları 28 Ekim'de açıklayacak! 16 yıldız detayı dikkat çekti: İşte 'Türkiye yüzyılı' logosu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı
'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu