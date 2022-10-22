Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü

Yunanistan’ın elindeki Osmanlı arşivi gerçekleri ortaya koydu. Alman araştırmacılara göre belgeler, Yunanistan’da propagandası yapılan ‘Osmanlı yağmalaması’ anlayışını yıkıyorSon yıllarda uluslararası hukuku hiçe sayarak her platformda Türkiye karşıtlığına soyunan ve sık sık Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kirli propaganda yapanYunanistan'ı tarihi belgeler de yalanladı.ABD merkezli AP haber ajansı, Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Pantokrator Manastırı'ndaki Osmanlı arşivini haberleştirdi. Haberde Almanya'daki Berlin Freie Üniversitesi'nden uzmanların görüşlerine yer verildi. Uzmanların "Belgeler, Yunanistan'da kabul edilen 'Osmanlı yağmalaması' anlayışının tersini gösteriyor" görüşlerine yer verildi.El yazmaları, "Yeni yöneticilerin toplumu kanatları altına aldığını, onlara özerklik verdiğini ve dış müdahalelerden koruduğunu" gösteriyor. Profesör Jannis Niehoff- Panagiotidis ile projede çalışan Freie Üniversitesi'nden Anastasios Nikopoulos, "Ezici çoğunluk yasal belgeler" dedi. Nikopoulos, "Padişah fermanları bölgenin, tüm fatihlerin saygısını kazanmayı başardığını gösteriyor" dedi.ARAŞTIRMACI Anastasios Nikopoulos, Osmanlı hükümdarı II. Murad'ın ilk eylemlerinden birinin 1430'da toplumu koruyan bir yasal belge hazırlamak olduğunu hatırlattı. Nikopoulos "Bu çok şey anlatıyor. Athos Dağı'nın idari sisteminin korunmasını Osmanlı padişahı bizzat sağladı" dedi.