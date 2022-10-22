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Ispartalı şehit sonsuzluğa uğurlandı

Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 22.10.2022 - 16:50 Güncelleme: 22.10.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Ispartalı şehit sonsuzluğa uğurlandı
Kuzey Irak'ta düzenlediği Pençe Kilit operasyonunda 4 Ekim tarihinde yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Cemil Yavaş için Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Binlerce Ispartalının katıldığı törende anne Mürşide Yavaş, baba Ali Yavaş ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin kız kardeşi Esen Yavaş törene abisinin üniforması ile katıldı. Şehit Cemil Yavaş'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Büyükgökçeli köyüne götürüldü. Burada dualar eşliğinde sonsuzluğuna uğurlandı. Yavaş ailesi yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi.

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