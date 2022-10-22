2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şüphelinde 1'inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUBaran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye de PKK/KCK terör örgütü mensuplarıtarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlendi. Ayrıca, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 polis memurunun yaralanması olayında eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.