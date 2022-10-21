Düzce'de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Örgüt üyesi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Düzce'de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan R.A.O.O. ve M.K.I.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.