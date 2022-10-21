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Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarj edildiği ortaya çıktı. Bölgedeki OSB’lerde incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden de örnek aldı. Akredite laboratuvarlarda yapılan inceleme sonrası arıtıldıktan sonra iç körfeze deşarj edilen çıkış suyunun deşarj şartlarını sağlamadığı ortaya çıktı.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası
Ekleme: 21.10.2022 - 15:42 Güncelleme: 21.10.2022 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası
Özellikle yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöken pis lağım kokusunun bir numaralı kaynağı olarak gösterilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin evsel atıkları yeterince arıtmadan iç körfeze verip denizi kirlettiği tescillendi. İzmir ve çevresindeki OSB'lerin arıtmalarını denetleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde de incelemelerde bulundu.



DEŞARJ ŞARTLARINI SAĞLAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denetimler sırasında arıtma işlemi gerçekleştirildikten sonra tesisten denize deşarj edilen çıkış suyundan da numune alındı. Alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda yapılan ölçümleri sonucunda arıtma tesisinden iç körfeze verilen atık suyun mevzuattaki deşarj şartlarını sağlamadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Sürekli İzleme Merkezi'nden gelen bildirim üzerine dün tesisi yeniden denetlediklerini belirterek; "Arıtma tesisinin çıkış suyunda yapılan ölçümlerde mevzuatta verilen standartların üzerinde kirliliğe sahip atık su deşarj edildiğinin tespit ettik." Diye konuştu.


394 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Bu tespite istinaden de İZSU Genel Müdürlüğü'ne 394 bin lira para cezası uygulayacaklarını belirten Akgün bu yılın mart ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde de tesise 650 bin lira para cezası kesildiğini hatırlattı.


ARITMA ÇAMURUNU DEPOLAMAK İÇİN LİSANS ALINMAMIŞ

Arıtma tesislerinde oluşan çamurların lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi veya mevzuata uygun şekilde tesiste depolanması gerektiğini hatırlatan Akgün; "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde arıtma çamurlarının Temmuz 2022'ye kadar gerekli lisanslar alınmadan, gerekli çevresel tedbirler alınmadan depolandığını tespit ettik. Bir taraftan şu anda bir ekibimiz de orada bu arıtma çamurundan numuneler alıyor. Numunelerin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucunda 'tehlikeli' özelliği gösterip göstermediğinin kontrolü yapılacak. Nihayetinde mevzuata aykırı olarak depolanan bu atıklarla ilgili de Çevre Kanunu kapsamında ayrıca bir idari işlem tesis edilecek. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi çevre kirliliğine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz ve etkin bir şekilde denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." Diye konuştu. Akgün ayrıca bakanlığa bağlı ekiplerin "Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı" kapsamında 17 Ekim'den bu yana İzmir ve Manisa'da izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek bu yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 743 tesise yaklaşık 420 milyon liralık para ceza uygulandığını, 313 işletmenin de faaliyetten men edildiğini söyledi.


4 OSB'YE ARITMA CEZASI

Bakanlığın programı kapsamında İzmir ve Manisa sınırlarındaki evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarına yönelik izleme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Akgün açıklamasında şunları kaydetti:

Bu hafta bu bölgede yaptığımız çalışma; Manisa ve İzmir illerinde atık su kaynaklarının, çevre mevzuatındaki standart değerlere uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi amacıyla yapılıyor. Yapmış olduğumuz denetimlerde 4 organize sanayi bölgesindeki atık su arıtma tesisinin mevzuata aykırı olarak işletildiğini tespit ettik. Yaklaşık 2 milyon lira civarında idari para cezası uygulayacağız ve denetimlerimize bölgede devam edeceğiz.
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