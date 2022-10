Bakan Kirişci, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu

Bakan Kirişci, Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapımı tamamlanan, belediye binası, mezarlık hizmet binası, içme suyu arıtma tesisi, canlı hayvan pazarı, hayvan gölgeliği, modüler mezbaha, sulama tesisi, asfalt kaplama, köprü ve gölet projelerinin açılış programına katıldı.Kirişci, burada yaptığı konuşmada, muhalefetin Türkiye'de üretimin olmadığı yönündeki eleştirilerini doğru bulmadığını aktardı.Elleri nasırlı çiftçilerin ellerinden ayrı ayrı öptüğünü söyleyen Kirişci, "Biz üreticimizin alın terini yere düşürmeden, onun terini silerek, onu rahatlatarak, onun üretimini daha artırmasını daha büyük bir şevkle, aşkla yapmasını sürdüreceğiz." dedi.Dünya genelinde bir ekonomik krizin olduğunu, bunun ise pandemi ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklandığını, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu süreci çok iyi yönettiğini ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:"Tüm dünyanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Bu bir duygusallık ifadesi değil. Bir gerçeklik. Dünyaya yaptığı yardımları dikkate aldığınızda dünyanın bir numarası konumundadır. Tahıl koridorundan 363 gemi geçti. Yüzde 62'si fakir ülkelere, geri kalmış ülkelere değil, Avrupa'ya gitti. En geri kalmış ülkelere giden miktar yüzde yüzün sadece 5,7'si oldu. Bu bile dünyanın gıda alanında rahatlamasına yetti. Fiyat olarak bizi de rahatlattı. Ülke olarak hamdolsun her konuda olduğu gibi gerekli tedbirleri aldığımız için o süreci rahat yönettik. Bir Allah'ın kulu, 'markete gittim rafta şu ürünü göremedim' diyemez. Var mı böyle bir şey? Enflasyon problemimiz var evet ama bu enflasyon problemine neyin neden olduğunu biliyoruz. Ama bunu da yenmeye başladık bunun da emareleri görülmeye başlandı."Kirişci, 2023'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden dünya sahnesine daha güçlü çıkarmak zorunda olduklarını ve bunun için Erzurum'un üstüne düşen görevi yapacağına inandığını dile getirdi.Bakan Kirişci, yeni bir uygulamayı Erzurum'dan başlatacaklarını, bunun da besicilerin 5 yıl süreyle önlerini görmesini sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:"Et ve Süt Kurumuyla, özelikle besi işletmeciliği olan kardeşlerimizle sözleşmeli besicilik yapmalarını sağlayacağız. Üreticinin 5 yıllık süreçte kendi önünü görmesini sağlayacağız. Asgari 5 yıl. Burada hem fiyat hem alım garantisi vereceğiz. Üreticimizin herhangi bir şekilde maliyetlerinde bir yükselme varsa aylık olarak bir kurum bu çalışmayı yürütecek ve üreticimizin lehine ne varsa uygulanacak. Sözleşmeli besicilikle atılacak bu adımla hayvansal üretimin başkenti olan Erzurum, meralarıyla özellikle küçükbaşta bizim geleceğimiz, umudumuz olan şehir olacak. Her türlü desteği verdik. Yine aynı şekilde fazlasını vermeye devam edeceğiz."Hükümet olarak her zaman besicinin ve çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Kirişci, "Hayvancılık yapan işletme sahiplerine verilen destekler var, bunu bu yıl da yapacağız. Bir nebze de olsa üreticilerimizi özellikle yem konusunda rahatlatma çabamız var." dedi.Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasıyla açılış gerçekleştirildi.Açılış programında Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da kısa bir gösteri yaptı.Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve vatandaşlar katıldı.