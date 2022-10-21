Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım(solda) ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
BİNALİ YILDIRIM: SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ
Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.