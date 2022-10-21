Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım(solda) ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "." dedi.