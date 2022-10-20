Van'da feci kaza: 3'ü ağır, 8 yaralı!
Van Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. 3’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı...
Kaza, öğle saatlerinde Van- Ağrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.