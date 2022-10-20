Şırnak'ta PKK’ya ait mühimmat bulundu

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor... PKK'lı hainler etkisiz hale getirilirken finansal kaynakları da yok ediliyor.Terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, birçok noktada başlatılan Eren operasyonlarında arama-tarama faaliyetleri de sürdüyor.Bu kapsamda yapılan son aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.AA'nın aktarımına göre; Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde başlatılan '' kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde; dragunov keskin nişancı tüfeği ile keskin nişancı tüfeği dürbünü ve 5 şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, Zastava marka tabanca, EYP yapımında kullanılan 19 ateşleme sistemi ve 75 elektrikli fünye, antitank mayını, telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.