Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisakı tespit edilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin, emniyette sorgusu sürüyor.