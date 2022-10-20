  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi: Kandilli AFAD 20 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş Salmanıpak Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar da panik yaşadı.

Ekleme: 20.10.2022 - 20:58 Güncelleme: 20.10.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi: Kandilli AFAD 20 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?Saat 20:14'te Kahramanmaraş Salmanıpak deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…

KAHRAMANMARAŞ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Bölge halkı bugün ikinci kez deprem şoku yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ta çevre illeri de etkileyen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi: Kandilli AFAD 20 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi: Kandilli AFAD 20 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.3 (MW) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) Tarih:20-10-2022 Saat:20:14:02 TSI Enlem:37.416 N Boylam:37.206 E Derinlik:5.28 km

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Kahramanmaraş'ta bugün saatler 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Yaşanan peş peşe depremler bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla vatandaşlar yaşadığı korku ve tedirginliği paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'
Gazi Turgut operasyonunda 654 gözaltı
Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...
Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!
Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı
İngiliz basını yazdı: Boris Johnson aday olacak mı?
AK Partili isim paylaştı: Dünyada aynı anda en çok proje durdurulan şehir İstanbul
Cemevleri ile ilgili yasa TBMM Başkanlığına sunuldu...
İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi içi boş bir gezi
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.