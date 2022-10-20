Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi: Kandilli AFAD 20 Ekim 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kahramanmaraş Salmanıpak Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar da panik yaşadı.

Saat 20:14'te Kahramanmaraş Salmanıpak deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla depremin merkez üssünü, şiddetini ve depremden etkilenen bölgeleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberiyle beraber verileri paylaştı. İşte Kandilli son depremler listesi ile sarsıntıya ilişkin bilgiler…KAHRAMANMARAŞ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!Bölge halkı bugün ikinci kez deprem şoku yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ta çevre illeri de etkileyen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 20:14'te 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Büyüklük:4.3 (MW) Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) Tarih:20-10-2022 Saat:20:14:02 TSI Enlem:37.416 N Boylam:37.206 E Derinlik:5.28 kmKandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Kahramanmaraş'ta bugün saatler 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Yaşanan peş peşe depremler bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla vatandaşlar yaşadığı korku ve tedirginliği paylaştı.